Natura ampliará programa de parceria em pesquisa em 2007 A Natura anunciou hoje a ampliação do programa de inovação tecnológica. Os projetos de pesquisa relacionados à área de atuação da companhia poderão ser apresentados no site da empresa e serão constantemente avaliados. Atualmente, a Natura estava trabalhando apenas com o desenvolvimento de oito trabalhos científicos selecionados a partir de edital publicado ainda em 2003. No próximo ano, a companhia prevê a realização de parceria em pesquisa com financiamento da própria Natura ou co-financiamento de órgãos de apoio e fomento à pesquisa. A participação nos projetos está aberta a qualquer pesquisador vinculado a instituições de ciência e tecnologia reconhecidas pelo governo brasileiro. Em 2005, os investimentos da empresa na área de pesquisa e desenvolvimento somaram R$ 67,1 milhões, montante 41,5% superior ao destinado em 2004 e equivalente a 2,9% do faturamento líquido da companhia. Os recursos a serem aplicados em 2007 deverão representar também cerca de 3% da receita anual da Natura. A Natura também abrirá suas portas para alunos bolsistas regularmente matriculados em cursos de mestrado e doutorado no País para o desenvolvimento de parte de seus projetos de pesquisa dentro da companhia. Durante o estágio, o bolsista receberá da empresa, por meio de instituições, recursos necessários para viabilizar e apoiar a realização do projeto. A edição de 2007 do programa abrange áreas como modelos de impacto ambiental, medições de eficácia, desempenho e segurança, pesquisas em bem-estar e novos materiais para embalagens. A partir de hoje, o programa possui site (www.natura.net/campus) com informações sobre o projeto e o regulamento para a participação. As inscrições poderão ser realizadas a partir de janeiro e estarão abertas constantemente. Em 2007, o programa, denominado Natura Campus, contará também com o Prêmio Natura de Inovação Tecnológica, que escolherá os melhores projetos de pesquisa realizados em parceria com a Natura. Concorrerão ao prêmio aqueles finalizados até julho do próximo ano. O programa dá continuidade ao projeto homônimo iniciado em 2003. Na época, o projeto destinava-se a parcerias com universidades do Estado de São Paulo e a pesquisas na área de fitoextratos. Em 2006, a empresa criou a área de Gestão de Parcerias e Inovação Tecnológica, como forma de fortalecer o relacionamento com a comunidade científica.