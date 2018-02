Natura anuncia investimento de R$ 13 mi em nova fábrica A Natura investirá R$ 13 milhões na instalação de sua primeira fábrica fora do Estado de São Paulo, em Benevides, no nordeste do Pará, que produzirá massa de sabonete e atuará na extração de óleos. A inauguração está prevista para novembro. A empresa vai adquirir gradualmente matéria-prima diretamente dos produtores. Cerca de 2.500 pequenos agricultores em 21 municípios do Estado podem ser beneficiados pela decisão, diz o comunicado. Há cerca de um ano, a Natura vegetalizou toda a sua linha de sabonetes, substituindo matérias-primas não renováveis de origem animal, mineral ou sintética por produtos vegetais renováveis. Atualmente, utiliza óleo de palma. Com o início das atividades da saboaria, será possível utilizar óleos extraídos de frutos como inajá, murumuru, babaçu, tucumã e outras espécies. Parte do montante será aplicado no desenvolvimento de metodologia e equipamentos de última geração para processamento dos frutos. A expectativa da Natura é que, no prazo de 12 meses, grande parte da produção de massa do sabão da Natura passe a ser produzida na fábrica do Pará. A capacidade instalada da saboaria é de 18 mil toneladas de massa de sabão/ano, o que equivale a produção de 180 milhões de unidades de sabonetes.