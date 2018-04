Natura estuda entrar nos EUA, Rússia e Inglaterra A Natura está realizando estudos para a entrada nos mercados dos Estados Unidos, Rússia e Inglaterra. De acordo com o gerente de relações com investidores, Helmut Bossert, a companhia possui equipes nos três países para avaliar as condições de cada um dos mercados. Segundo ele, ainda não há decisão da empresa sobre a realização de operação nessas áreas. "São mercados grandes e importantes. É necessário tempo para estudá-los", afirmou. A companhia possui operações em fase de consolidação na Argentina, Peru e Chile. Tem também atividades em implantação na Venezuela (onde as vendas deverão ter início no próximo ano), França e México. A empresa prevê começar na Colômbia em 2007. Atualmente, também conta com atividade na Bolívia por meio de representante.