Natura inaugura casa para aproximar consultoras e consumidores A Natura inaugura esta semana a primeira Casa Natura, no bairro de Cambuí, em Campinas (SP). O local, segundo a empresa, destina-se a estreitar o relacionamento com consultoras e consumidores. Serão realizadas ali atividades como cursos de técnicas de vendas, inclusão digital, lançamentos e experimentação de produtos, entre outras. A linha completa da Natura, com mais de 600 itens, estará à disposição no local. As consultoras poderão ainda fazer os seus pedidos pela Internet. A escolha de Campinas se baseou no potencial da cidade e na importância da opinião dos consumidores locais, considerados exigentes pela empresa. Além disso, pesou a proximidade com a fábrica de Cajamar. O espaço sediará palestras, workshops e cursos como: customização de peças de roupas, economia doméstica, linguagem de sinais, jardinagem, aproveitamento integral de alimentos e massagens. A abertura ao público será na quinta-feira, dia 14.