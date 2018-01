Natura recorre ao Supremo contra a Parmalat A Natura Cosméticos propôs ontem uma ação cautelar no Supremo Tribunal Federal (STF) contra a Parmalat, para evitar que a empresa de alimentos utilize o nome "Natura" para identificar produtos da sua linha de leites. Dentre eles, estão os leites Natura Premium, Natura Extra Premium, Natura Force, Natura Soft e Nature. "A Natura vai utilizar todos os recursos processuais possíveis para que tenha validade a decisão da 1ª instância", diz o diretor jurídico da empresa, Antonio Carlos Siqueira. Além disso, ele afirma que a empresa tem estudos para, futuramente, atuar no ramo de alimentos. Apesar do interesse no novo ramo de atuação, segundo o diretor este não seria o principal motivo da ação. "A Natura é uma marca de alto renome, portanto tem proteção de registro de marcas no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (Inpi)", diz Siqueira. Essa proteção valeria para qualquer categoria de produtos, e não apenas cosméticos. O assunto foi aos tribunais pela primeira vez em 2003, quando a Parmalat entrou com uma ação declaratória contra a Natura para poder utilizar o nome em seus produtos. Porém, em 1ª instância, a Natura obteve uma decisão favorável. Foi concedida tutela antecipada à empresa, para que a Parmalat parasse de usar as marcas, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 50 mil. Porém, a Parmalat entrou com recurso perante o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) em outubro deste ano, conseguindo manter o uso do nome enquanto não houver o julgamento do mérito da ação declaratória. Com a ação cautelar proposta ontem, a Natura pede a concessão da liminar para que seja restabelecida a decisão que proibiu a Parmalat de utilizar a marca "Natura" em seus produtos. O relator do caso no STF é o ministro Carlos Ayres Britto."Acho que, assim como nós, a Parmalat também demonstrou interesse em continuar a discussão na Justiça, vide o recurso deste ano", diz Siqueira. "Mas estamos confortáveis, pois nossa marca está protegida." Apesar de procurada, a Parmalat não havia informado sua posição até o fechamento desta edição.