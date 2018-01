Negociação com ações da Sonae e PT multimídia A Euronext Lisboa suspendeu as transações com as ações Sonae SGPS S/A, Sonaecom SGPS S/A e PT Multimedia. A decisão ocorre após a Sonae apresentar oferta de ? 10,7 bilhões (US$ 12,8 bilhões) para comprar a Portugal Telecom. Segundo comentários feitos hoje pela Portugal Telecom, a oferta da Sonae foi agressiva - sem negociação prévia e informou que seu conselho de diretores deve se reunir para avaliar a oferta. A Sonae vendeu, em dezembro, suas unidades no Brasil para a Wal-Mart.