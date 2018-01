Negociação com Telecom Italia está parada, diz Telefónica As negociações entre a Telefónica e a Telecom Italia sobre uma eventual compra, por parte dos espanhóis, de participação na companhia italiana estão paradas no momento, afirmou o presidente da companhia espanhola, Cesar Alierta. A declaração foi dada hoje durante teleconferência com investidores, após a divulgação do balanço de 2006 da Telefónica. A empresa teve lucro líquido de 6,23 bilhões de euros (US$ 8,23 bilhões) em 2006, com avanço de 41% na comparação com o ano anterior, quando apresentou ganho de 4,45 bilhões de euros. Em fevereiro, a operadora espanhola e a Pirelli anunciaram que estavam em negociações para que a Telefónica comprasse parte da Pirelli na Olimpia, que vem a ser a controladora da Telecom Italia. As informações são da Dow Jones.