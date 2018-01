Negociações para preço do minério da Vale começam este mês As negociações entre a Companhia Vale do Rio Doce e as siderúrgicas mundiais em torno do preço do minério de ferro para 2007 começam no final de novembro. O diretor executivo de Finanças da mineradora, Fábio Barbosa, trabalha com um cenário de demanda aquecida pelo produto no ano que vem, puxado especialmente pela China. "Acredito que seja possível chegar a um acordo que reflita a parceria do setor (minerador e siderúrgico)", afirmou. A Vale confirmou hoje a saída do diretor Nelson Silva, um dos principais responsáveis pela condução das negociações de preços na companhia. Os executivos da mineradora brasileira acreditam que a saída do diretor não deve interferir nos acordos, que seguem sendo tocados pela equipe de Silva. Em entrevista hoje, Barbosa lembrou que a China aumentou as importações de minério em 40% em 2006, o que representou 20 milhões de toneladas adicionais compradas pelas siderúrgicas locais no período. No total, a China absorveu 70 milhões de toneladas. Para 2007, a previsão de Barbosa é de que o país cresça 9% e que precise de 80 milhões de toneladas adicionais de minério de ferro para fazer frente ao crescimento da produção siderúrgica. Parte desse volume será comprado na própria China, que tem elevado sua produção de minério. Entretanto, o diretor destaca que a outra parte terá de ser adquirida no mercado internacional de empresas como a Vale do Rio Doce, que vem investindo pesado para aumentar sua produção nos últimos anos. "Estamos trabalhando para chegar a 300 milhões de toneladas em 2007", previu. Este ano, a produção da companhia prevista é 265 milhões de toneladas. Entre 2001 e 2006, a empresa investiu cerca de US$ 15 bilhões, sendo que grande parte desses recursos foi destinado a expansões e aquisições. Além da China, a empresa acredita que haverá crescimento na demanda pelo produto na Europa e descartou um desaquecimento no mercado dos Estados Unidos.