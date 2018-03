Negócios com ações pela internet têm forte alta em 2006 A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) informa que o volume médio mensal do home broker - sistema da bolsa para receber ordens via internet - apresentou crescimento de 82,08%, passando de R$ 3,3 bilhões em 2005 para R$ 6 bilhões em 2006. A média mensal do número de negócios subiu 78,47%, de 421,6 mil operações para 752,4 mil. Já a média mensal do número de investidores aumentou 78,71%, passando de 34.843 para 62.266 acessos ao sistema. Em dezembro, a participação no volume da Bolsa paulista apresentou pequeno recuo, ficando em 7,76%, ante o recorde de 8,15%, alcançado em novembro. O mesmo ocorreu com a média por negócio, que ficou em R$ 8,5 mil em relação aos R$ 8,6 mil de novembro.