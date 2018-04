Negócios corporativos mantêm Bolsas de NY em alta As Bolsas de Nova York operaram a primeira meia hora do pregão de hoje com ganhos. Às 10h59, o índice Dow Jones subia 0,23% e o Nasdaq avançava 0,15%. O pregão de hoje abre o segundo trimestre do ano e o foco recai sobre o noticiário corporativo. A Kohlberg Kravis Roberts & Co concordou em comprar a First Data, líder mundial no processamento de pagamentos e cartões de crédito, por US$ 25,6 bilhões, em mais uma operação alavancada de corporações norte-americanas. Os acionistas receberão US$ 34 em dinheiro por ação, o que embutia um prêmio de 26% sobre o fechamento de sexta-feira. O acordo pela First Data reflete a voracidade do apetite da KKR, mas também mostra como as empresas de "private equity" (que compram participações em outras empresas) estão se comportando em um ambiente de recursos vastos e acessíveis. Uma série de grandes companhias tiveram seu capital fechado recentemente por compras alavancadas por empresas de "private equity", que, em alguns casos, se unem a outros grupos para compartilharem riscos e retornos. As ações da Global Imaging Systems, de Tampa (Flórida) disparavam 47% no pré-mercado, após a Xerox ter assinado um acordo definitivo para comprar a companhia especializada em produtos de imagem para escritórios por US$ 29 por ação. O valor embute um ágio de 49% sobre o fechamento do ativo da Global na sexta-feira, a US$ 19,50. O mercado deve monitorar ainda os preços do petróleo, que sobem em Londres e caem em Nova York, enquanto o impasse sobre os 15 marinheiros britânicos presos no Irã continua no ponto central do radar. As informações são da Dow Jones.