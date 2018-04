Negócios entre TAM e TAP devem crescer 30% O acordo de compartilhamento de vôos (code share) firmado hoje entre a TAM e a TAP deverá elevar as relações comerciais entre as duas companhias em 30%, de US$ 6 milhões para cerca de US$ 8 milhões ao ano. "Em uma estimativa conservadora, esperamos um incremento de 10 mil passageiros por ano para as duas companhias por conta do acordo", disse o vice-presidente da TAM, Paulo Castello Branco. Para a TAP, a principal vantagem da aliança com a TAM será a possibilidade de utilizar a ampla malha aérea da companhia no Brasil e na América do Sul. Desde a saída da Varig do mercado, que integrava a Star Alliance assim como a TAP, a empresa estava sem uma parceira para distribuição de seus passageiros no Brasil. "Era muito claro que a TAP precisava de uma distribuição no Brasil à altura da Varig", comentou o presidente da empresa portuguesa, Fernando Pinto. Já a TAM poderá ampliar seu alcance na Europa por meio da rede de vôos da TAP, que tem seu principal ponto de conexão (hub) em Lisboa. "Nós temos o melhor hub na Europa do ponto de vista geográfico", disse Pinto. A idéia é estender o acordo para vôos da empresa para outros destinos além de Portugal. No entanto, os executivos evitaram falar em prazos para essa expansão. A partir de julho, a TAP operará 60 vôos entre o Brasil e Portugal, partindo de São Paulo, Rio, Salvador, Natal, Recife, Fortaleza e também Brasília. Facilidade O presidente da TAM, Marco Antonio Bologna, lembrou que o code share facilitará a compra de passagens e as viagens dos clientes da TAP pelo Brasil e América do Sul, e dos clientes da TAM com destino a Portugal. "Os vôos da TAM terão um código TAP, e vice-versa. Além disso, os serviços de reservas e de transportes de bagagens serão integrados. Um passageiro poderá ir de Lisboa a Belo Horizonte usando um único bilhete, apenas trocando de avião em São Paulo." O namoro entre as duas companhias começou no início de 2006, com a suspensão das operações da Varig. "Sempre tive um ótimo relacionamento com a TAM, desde a época em que eu estava na Varig e o comandante Rolim era meu competidor", disse Pinto. "Essa aliança casou com o fato de a TAM buscar ampliar sua presença internacional", acrescentou Bologna.