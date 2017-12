Nervosismo no mercado leva Tesouro a cancelar leilão O nervosismo do mercado financeiro levou o Tesouro Nacional a cancelar o leilão de venda de Notas do Tesouro Nacional série B (NTN-B) - títulos indexados pelo IPCA. A venda estava prevista para ocorrer nesta terça (primeira etapa) e quarta-feira (segunda etapa). O Tesouro alegou as "as condições vigentes no mercado financeiro". O contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2008, o mais negociado na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), fechou ontem em 15,37% ao ano, contra 15,10% do fechamento de sexta-feira.