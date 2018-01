Nestlé compra norte-americana Jenny Craig por US$ 600 mi Na tentativa de fortalecer sua presença no segmento de produtos saudáveis, o grupo suíço Nestlé S/A anunciou a compra da Jenny Craig, companhia especializada em dietas de emagrecimento, por US$ 600 milhões. A maior fabricante de alimentos e bebidas do mundo em vendas informou ter alcançado acordo com um grupo de empresas de private equity (incluindo ACI Capital e MidOcean Partners LLP) para a aquisição da Jenny Craig, rede norte-americana que trabalha com nutrição e controle de peso. A Nestlé recentemente identificou o segmento de nutrição como um dos campos em que pretende crescer vigorosamente. No mês passado a Nestlé comprou a Uncle Tobys, empresa australiana de nutrição esportiva, por US$ 670 milhões. No ano passado, o grupo suíço registrou vendas de 91 bilhões de francos suíços e lucro líquido de 8 bilhões de francos suíços. A Jenny Craig foi fundada em 1983 e oferece aos seus clientes programas personalizados para controle de peso em mais de 600 centros. A empresa comercializa produtos e serviços da área de nutrição nos EUA, Canadá, Austrália e Nova Zelândia. As informações são da agência Dow Jones.