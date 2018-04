Nestlé recebe licença de instalação para fábrica no RS A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) do Rio Grande do Sul entregou ontem à Nestlé a licença de instalação para a fábrica que a multinacional pretende instalar em Palmeira das Missões (RS) em parceria com a cooperativa Dairy Partners America. O documento é a segunda etapa de licenciamento ambiental e autoriza o empreendimento a produzir 160 mil toneladas de pré-condensado integral, 128 mil toneladas de pré-condensado desnatado e 32 mil toneladas de creme de leite por ano. O volume é maior que o previsto no pedido de licença prévia, mas, apesar de modificar a capacidade produtiva, os empreendedores não pediram alteração no volume de matéria-prima. A fábrica irá receber 31 milhões de litros de leite por mês e terá 55 funcionários. A técnica do serviço de licenciamento ambiental da Fepam Ângela Schunemann explicou que a licença prévia manifesta apenas a intenção da empresa. Com a licença de instalação, o projeto já está definido, assim como os equipamentos que serão usados. A entrega da licença estava inicialmente prevista para hoje, mas foi antecipada em um dia. A fábrica ficará em uma área de 550 mil metros quadrados e o investimento no projeto será de R$ 70 milhões. Para entrar em funcionamento, a fábrica precisará receber ainda a licença de operação, que deve ser solicitada pelos empreendedores 120 dias antes da data prevista para começar a produção.