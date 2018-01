NET elevará oferta de triple play de 12 para 43 cidades até março A NET Serviços ampliará a cobertura de seus pacotes combinados de voz, banda larga e TV por assinatura (triple play) das atuais 12 para 43 cidades até o final de março de 2007. Na prática, isso significa que todas as localidades onde a empresa está presente terão acesso a todos os produtos oferecidos. Neste mês, a companhia lançou os pacotes conjuntos em Sorocaba (SP), Ribeirão Preto (SP) e Goiânia (GO), informou o presidente da empresa, Francisco Valim. A companhia anunciou recentemente a decisão de ampliar sua rede bidirecional, processo que deve estar concluído até o final de setembro do próximo ano, após investimentos de R$ 650 milhões. Para fazer frente a essa expansão de infra-estrutura, a NET captará cerca de R$ 900 milhões neste ano - R$ 580 milhões em debêntures e US$ 150 milhões em bônus perpétuos. Ao final do terceiro trimestre de 2007, 4,5 milhões dos 7 milhões de domicílios cobertos pela empresa terão rede bidirecional. Somente com essa infra-estrutura é possível oferecer, junto com a TV paga, os serviços de banda larga e telefonia. O esforço comercial para levar os pacotes combinados até as novas cidades não prejudicará a rentabilidade da empresa. Segundo Valim, a margem Ebitda de 2007 ficará entre 26% e 28%. Portanto, o desempenho poderá ser superior ao deste ano, uma vez que o executivo se comprometeu com margem "não inferior a 26% em 2006".