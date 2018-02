NET Fone via Embratel reduz tarifas e lança novo plano As tarifas de ligações do NET Fone via Embratel serão reduzidas a partir de 1º de setembro em todas as cidades onde o serviço está disponível (São Paulo, Campinas, Santos, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, Belo Horizonte e Brasília). A redução das tarifas valem para o Plano Fale Fácil, lançado em março de 2006. A NET Serviços e a Embratel também anunciaram hoje o Plano Fale Mais. De acordo com as companhias, as ligações de longa distância para telefones fixos, que antes custavam R$ 0,25 por minuto, passam a custar R$ 0,20 por minuto, possibilitando uma economia de 20%. O preço das chamadas locais para telefone fixo passa de R$ 0,12 para R$ 0,10 por minuto - uma redução de 17%. As ligações entre dois NET Fones via Embratel em cidades diferentes contam com a mesma redução acima, uma vez que estas ligações têm custo de ligações locais. Conforme a NET Serviços e a Embratel, o Plano Fale Mais foi criado para atender clientes que usam muito o telefone. A franquia flexível é de R$ 99,90 e as tarifas são de R$ 0,08 (para telefones fixos da mesma cidade), R$ 0,60 (ligações locais para celulares), R$ 0,15 (ligação para telefones fixos de outras cidades) e R$ 0,85 (ligações internacionais, exceto Estados Unidos que possui tarifa especial). Com o Plano Fale Mais, por exemplo, o cliente do NET Fone via Embratel poderá falar 10 minutos em ligações de longa distância para outro NET Fone via Embratel pagando menos de um real (R$ 1,00) pela chamada. "A chegada do plano Fale Mais e a redução de tarifas do plano Fale Fácil são duas iniciativas que reafirmam nosso compromisso de levar ao cliente a melhor e mais econômica opção de telefonia fixa. Quanto mais NET o cliente for, mais vantagens ele terá. Este é um conceito que trabalhamos em todas as nossas ofertas e que se aplica também para o serviço de telefonia", afirma Francisco Valim, presidente da NET.