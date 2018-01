Net pretende captar até US$ 150 mi com bônus perpétuos A companhia de serviços de TV e internet Net pretende captar até US$ 150 milhões com a colocação de bônus perpétuos no mercado, disse fonte próxima à operação para a agência Dow Jones. Os bônus perpétuos têm opção de call (compra) após o terceiro ano; normalmente papéis como esse têm opção de compra em cinco anos. O Deutsche Bank é o coordenador da operação. Os papéis receberam rating BB- da Standard & Poor's. O retorno ao investidor dos novos papéis será estabelecido após um roadshow que começará no exterior no dia 14 próximo na Europa e terminará no dia 16 na Ásia. Os recursos serão utilizados para investimentos adicionais da companhia nos serviços de rede e digital. A dívida total da Net somava 650 milhões de reais (US$ 303 milhões) no final de setembro. As informações são da Dow Jones.