Net: primeira etapa da operação deve ser concluída em 60 dias A primeira etapa da compra da Vivax pela Net deve estar concluída em 60 dias, afirmou hoje o diretor Financeiro e de Relações com Investidores da empresa, Leonardo Pereira. A operação será realizada em duas fases. Primeiro, a Net vai adquirir uma fatia minoritária da Vivax, de 36,7% do capital, que está com a HTI (fundos de private equity). Depois, a maior operadora de TV por assinatura do País pretende adquirir o controle da Vivax, em poder de Fernando Norbert. Para isso, precisa de autorização prévia da Anatel. Segundo Pereira, não é possível prever em quanto tempo a agência se pronunciará sobre a transação. "Vamos trabalhar para que seja relativamente rápido", disse. Mas, a partir da liberação, se ela ocorrer, o executivo estima em mais 60 dias o prazo para a conclusão do negócio. A transação também irá passar pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). O presidente da Net, Francisco Valim, acredita que não haverá problemas. "Entendemos que o mercado de TV por assinatura é concorrencial e permanecerá assim", disse. "E na banda larga e na voz, elevaremos a concorrência. O Cade irá entender isso como uma operação pró-concorrência." Caso o atual controlador da Vivax, Fernando Norbert, e os fundos de private equity decidam vender as participações que irão deter na Net, após a conclusão do processo, a Globo e a Embratel terão a opção de compra. Segundo Pereira, esse mecanismo impede a existência de uma pressão vendedora sobre os papéis. Não foi fechada uma regra de lock up, portanto Norbert e os fundos de private equity não precisam esperar um prazo mínimo para se desfazer das ações da Net, caso desejem. "Mas há a preocupação dos dois lados para que tudo seja feito de forma ordenada", afirmou Pereira. Os acionistas da Vivax não terão direito a assento no conselho de administração Net. Pereira afirmou que, num primeiro momento, não haverá mudança na administração da Vivax. "Na primeira fase, a vida continua igual", disse o diretor de Relações com Investidores. No entanto, ele não respondeu o que acontecerá com os executivos após o término do processo.