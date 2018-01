NET registra seu primeiro lucro anual A operadora de TV por assinatura NET Serviços registrou em 2005 um lucro líquido de R$ 125,7 milhões. É o primeiro lucro anual da história da empresa. Em 2004, o resultado foi um prejuízo de R$ 45,4 milhões. A receita líquida da operadora no ano passado subiu 17,1%, passando de R$ 1,36 bilhão para R$ 1,59 bilhão, resultado direto do aumento da base de assinantes. "O resultado reflete o crescimento orgânico das bases de TV por assinatura e banda larga que a companhia está realizando, sem perder o foco na rentabilidade", disse, em nota, Francisco Valim, presidente da NET Serviços. "Dessa maneira, apresentamos receitas crescentes e, ao mesmo tempo, gerenciamento de custos e despesas para assegurar o retorno de cada novo assinante adicionado à base." A empresa fechou 2005 com 1,54 milhão de assinantes, um crescimento de 8,5% em relação aos 1,42 milhão do ano anterior. As vendas brutas de TV por assinatura cresceram 35%, passando de 300,5 mil vendas em 2004 para 405,8 mil no ano passado. A taxa de desconexão apresentou ligeira alta, passando de 12,8% para 13,8%. Segundo a NET, 52% das desconexões foram solicitadas voluntariamente pelos assinantes em decorrência de mudanças de cidades ou para áreas não cabeadas. A base de assinantes de internet banda larga subiu 94,1%, passando de 188,8 mil para 366,5 mil clientes. A explicação da empresa para o crescimento foi o lançamento do Vírtua Mega Flash, com velocidades de até 8 megabytes por segundo.