Net tem lucro de R$ 25 milhões no 1º trimestre A operadora de TV por assinatura e internet em banda larga Net registrou lucro líquido de R$ 25 milhões no primeiro trimestre de 2007, com aumento de 250% sobre os R$ 7,2 milhões de igual período de 2006. A receita líquida cresceu 28%, para R$ 561,2 milhões. O lucro antes de despesas financeiras, impostos, depreciação e amortizações (Ebitda) aumentou 30%, para R$ 151,6 milhões, com a margem Ebitda estável em 27%. O resultado financeiro líquido negativo caiu 56,95%, para R$ 18,532 milhões. A dívida líquida somava R$ 460,7 milhões, com alta de 27%. Os domicílios cabeados aumentaram 2%, para 7,185 milhões, e a base de clientes TV por assinatura conectados aumentou 18%, para 1,887 milhão. A base de usuários conectados em vídeo digital aumentou 729%, para 257,1 mil, e a base de clientes banda larga cresceu 84%, para 830,3 mil conectados. A receita média por cliente (ARPU) aumentou 8%, para R$ 125,16 por assinante (composto pelo somatório da receita bruta de mensalidade, pay per view e outras receitas relacionadas à prestação de serviço, dividido pela média de clientes conectados de TV por assinatura e clientes exclusivamente de banda larga e voz).