Nikkei 225 cai e já acumula perda de 4,1% em 5 pregões As vendas no mercado japonês continuaram hoje. Alguns traders advertem que esse movimento pode tornar os investidores ainda mais cautelosos sobre as perspectivas para a economia do Japão. Além disso, fundos estrangeiros retiram recursos do mercado em antecipação ao término do ano fiscal, em outubro. O índice Nikkei 225 caiu 0,5%, para 15.719 pontos. O índice acumula perdas de 4,1% nas últimas cinco sessões. ?Há expectativas otimistas e pessimistas no mercado para o resto do mês de setembro, mas o que é ruim para a Bolsa é que investidores institucionais não podem comprar agressivamente antes do final do período fiscal?, disse Hiroichi Nishi, gerente de produto da Nikko Cordial Securities. Nippon Steel caiu 1,6% e JFE Holdings teve baixa de 3,8%. Sumitomo Metal Industries teve queda de 2,9%. Mitsubishi Corp. baixou 3,7% e Sumitomo caiu 2,2%. Já Itochu perdeu 4,3% de seu valor. No setor de metais não-ferrosos, Mitsubishi Materials fechou em queda de 4,9% e Toho Zinc teve baixa de 5,6%. Dowa Mining caiu 6,6%. Novas quedas dos preços do petróleo afetaram as refinarias. Nippon Mining Holdings caiu 4,2% e Nippon Oil teve baixa de 2%. As informações são da Dow Jones.