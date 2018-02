Nikkei 225 fecha em ligeira queda O índice Nikkei 225, da Bolsa de Tóquio, fechou hoje em ligeira queda de 0,3%, com baixo volume financeiro, ainda como reflexo do blecaute que interrompeu o pregão ontem. Já os papéis de financeiras registraram alta, depois que um relatório indicou que algumas dessas empresas podem estabelecer taxas de juros acima das propostas pelo órgão regulador. O ministro da Economia e Setor Bancário, Kaoru Yasano, disse que os órgãos reguladores ainda não terminaram a elaboração do projeto de lei que reduz o teto dos juros cobrados ao consumidor. Por essa razão, ações de empresas do setor registraram grandes altas. Os papéis da empresa de cartões de crédito OMC subiram 15%. Orix, a maior empresa de leasing do país, registrou aumento de 2%. Corretoras e seguradoras também tiveram suas ações valorizadas, com a procura por ações correlatas, estimuladas pelos dados que indicam que a economia japonesa continua saudável. (As informações são da Dow Jones).