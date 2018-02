Nikkei 225 sobe 1,7% com procura por blue chips A alta das ações de empresas de tecnologia nos EUA e as compras no mercado local - estimuladas pelos ganhos no mercado futuro - fizeram o índice Nikkei 225, da Bolsa de Tóquio, fechar com alta de 1,7%, aos 16.140 pontos, acima da importante marca psicológica dos 16 mil pontos, o que não ocorria desde 23 de agosto. Mas essa marca deve ser temporária, já que os ganhos desta quinta-feira foram resultado, em grande parte, das compras de fundos de hedge e de outros investidores de curto prazo, segundo Yuji Nakagawa, chefe da divisão de derivativos da Toyo Securities. ?O mercado foi guiado pelos movimentos do mercado futuro em meio a um volume muito pequeno de negociações?, disse Nakagawa. Canon encerrou o dia em alta de 2,3%. Toshiba, o papel mais negociado do pregão, teve aumento de 3,2%. Kyocera subiu 3 ,0% e Sony fechou em alta de 1,8%. As informações são da Dow Jones.