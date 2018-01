Nippon Steel amplia participação indireta na Usiminas A japonesa Nippon Steel, segunda maior siderúrgica do mundo, elevou sua participação indireta na Usiminas ao comprar mais ações na Nippon Usiminas Co., que é a principal acionista na brasileira - 21,6% com direito de voto. O grupo agora detém 50,9% da Nippon Usiminas. A operação ajuda a elevar a fatia direta e indireta da Nippon Steel na Usiminas para 12,7%, em termos de ação com direito de voto. Em novembro, a siderúrgica japonesa obteve 1,7% de participação direta na empresa mineira. Como resultado, a Nippon Steel vai incluir a Usiminas em seus lucros. As informações são da Dow Jones.