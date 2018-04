Nippon Steel e Posco ampliam acordo A japonesa Nippon Steel e a sul-coreana Posco concluíram um acordo para expandir sua parceria, que passou a incluir o fornecimento de produtos e o aumento da participação que cada uma possui da outra para no máximo 5%, segundo o diário japonês Nihon Keizai Shimbun. A Nippon Steel é a segunda maior siderúrgica do mundo, depois da Arcelor Mittal. A Posco é a terceira. Com o fortalecimento da parceria, os dois grupos esperam obter ganho de competitividade e afastar possíveis ofertas hostis. A aliança com base na troca de ações foi firmada em 2000, mas a cooperação tem se limitado apenas ao intercâmbio de pessoal e ao setor de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias ambientais. Atualmente, a Nippon Steel possui pouco mais de 3% na Posco, enquanto a siderúrgica sul-coreana detém 2% no grupo japonês. Uma participação adicional de 1% na Nippon Steel e na Posco iria custar 34 bilhões de ienes (US$ 285,5 milhões) e 28 bilhões de ienes (US$ 235,1 milhões), respectivamente, com base nos preços atuais das ações. Com o acordo, as duas siderúrgicas também pretendem ampliar a cooperação na compra de minério de ferro e outras matérias-primas com o desenvolvimento de minas na Austrália e em outros países, além de trabalhar em conjunto no transporte de materiais. As informações são da Dow Jones.