Nippon Steel e Vale do Rio Doce fortalecem aliança estratégica A japonesa Nippon Steel, segunda maior siderúrgica do mundo, anunciou a assinatura de um acordo fortalecendo sua aliança estratégica com a Companhia Vale do Rio Doce (CVRD). Pelos termos do acordo, a Nippon Steel deve fechar uma compra adicional de pellets (pelotas de ferro) da Vale. As duas companhias vão estudar a possibilidade de explorar e desenvolver em conjunto minas de carvão em Moçambique, segundo um porta-voz da siderúrgica japonesa. Os detalhes do acordo ainda estão em discussão, acrescentou o porta-voz, mas a Nippon e a Vale também vão considerar o desenvolvimento em conjunto de minas de minério de ferro. As duas empresas vão unir esforços em áreas como liga de ferro e pesquisa e desenvolvimento, entre outras. Os dois grupos vão realizar encontros regulares para atualização sobre o andamento de seus projetos. As informações são da Dow Jones.