Nissan e Suzuki estudam parceria no Brasil e na Rússia A Nissan Motor Co. e a Suzuki Motor Corp. estão estudando uma parceria na Rússia e no Brasil para a melhor utilização de recursos, num momento em que buscam a expansão nos mercados emergentes, informou o jornal Nihon Keizai Shimbun em sua edição da manhã de sábado. Segundo o acordo, a Nissan fabricaria veículos da marca Suzuki em consignação. A Nissan fabrica automóveis no Brasil desde 2001 e está investindo US$ 200 milhões em uma nova fábrica em São Petersburgo, na Rússia. Essa unidade, que deve entrar em plena capacidade em 2009, terá uma capacidade de produção anual de 50 mil veículos. A Suzuki exporta atualmente utilitários esportivos do Japão e carros menores da Hungria para a Rússia, mas conseguiria expandir sua presença usando a nova fábrica da Nissan. A Suzuki retirou-se do mercado brasileiro em 2003, mas planeja voltar ao País. A empresa está estudando a viabilidade de ter uma fábrica da Nissan montando seus carros por aqui. As informações são da Dow Jones.