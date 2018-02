Nissan lançará 21 novos modelos nos próximos 18 meses A japonesa Nissan está pronta para um novo período de crescimento nas vendas com o lançamento, nos próximos 18 meses, de 21 novos modelos de veículos, afirmou hoje o executivo chefe da montadora, Carlos Ghosn. As declarações foram feitas em La Courneve, na França, no lançamento de um novo modelo compacto, o Qasqhai, produzido na fábrica de Sunderland, na Inglaterra. As vendas do modelo começam em fevereiro. Segundo Ghosn, o Qasqhai será exportado para o Oriente Médio e o Japão, além de outros países. De acordo com o executivo-chefe, foram investidos 300 milhões de euros no desenvolvimento do novo modelo. Ghosn também mostrou-se confiante e acredita que a montadora atingirá a meta de 8% de margem de lucro operacional neste ano fiscal. Ghosn, que também é executivo-chefe da francesa Renault, disse não ver "desvantagens" ou "obstáculos" na proposta de aliança entre a Nissan e a Renault com a gigante do setor automobilístico General Motors (GM). Ele repetiu que as negociações entre as três companhias "estão progredindo bem" e que "a atmosfera é boa". Em relação ao potencial da Nissan na Rússia, Ghosn declarou-se confiante e muito otimista e observou que a companhia está construindo uma fábrica na região de São Petersburgo. "Estamos confiantes no crescimento econômico sustentado da Rússia". Colin Dodge, diretor de produção da Nissan para a Europa, afirmou que o plano é produzir 130 mil veículos do modelo Qasqhai, dos quais 100 mil serão vendidos na Europa. No momento, segundo Ghosn, não há planos de exportar o modelo para os EUA porque seria muito caro adaptá-lo ao gosto local. As informações são da Dow Jones.