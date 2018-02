Nível de emprego pode apontar tendência de juros para o Fed São Paulo, 04 de agosto - Os dados de emprego nos Estados Unidos podem confirmar ou diluir as expectativas de que o Fed (banco central dos Estados Unidos) vai prosseguir ou não com o processo de aperto monetário no país. A previsão de economistas é que o total de postos de trabalhos criados atinja 155 mil. Em junho, esse total foi de 121 mil. No Brasil, os investidores também vão acompanhar os dados da produção industrial. Esses números poderão dar alguma pista de como estão os preparativos do setor para o segundo semestre, tradicionalmente marcado pela formação de estoques com vistas ao aumento das vendas no final do ano. EUA/Emprego - O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulga, às 9h30, os dados do nível de emprego em julho. Em junho, foram criados 121 mil postos de trabalho no país. IBGE/Indústria - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga, às 9h30, os dados da produção industrial de junho. Em maio, a produção na indústria cresceu 1,6%. EUA/Fed/Minneapolis - O presidente do Fed (banco central americano) de Minneapolis, Gary Stern, fala, às 10h45, sobre perspectivas das questões atuais para o setor bancário durante evento em Alexandria (Minnesota). EUA/Balanços - A companhia Occidental Petroleum divulga seu balanço nos Estados Unidos. Brasil/Balanços - As empresas American Banknote e TAM divulgam seus resultados no Brasil. Europa/Balanços - As companhias Anglo American, Royal Bank of Scotland e British Airways divulgam seus balanços na Europa.