No interior de São Paulo, a "febre do etanol" Longe da crise, a indústria das cidades paulistas de Sertãozinho e Piracicaba se prepara para crescer no ritmo frenético esperado pela "febre do etanol" - com o anúncio de até uma centena de novas unidades de produção de açúcar e álcool no País até meados da próxima década. Os municípios, além de pólos produtores e exportadores de açúcar e álcool, são os principais centros do País da indústria de base para o setor. A Case IH, que escolheu Piracicaba para centralizar sua produção mundial de colheitadeiras de cana-de-açúcar, anunciou a abertura de uma segunda linha de montagem para suprir a demanda do setor sucroalcooleiro. Até maio, a fábrica vai ampliar a capacidade de produção de 2 para 2,8 unidades por dia. Só no Brasil, o mercado de colheitadeiras de cana saltou de 40 unidades em 2003 para 350 este ano. Há projeções de até 460 máquinas para 2007. "Neste ritmo, é possível a implantação de um segundo turno de produção em 2008", diz Isomar Martinichen, diretor nacional de vendas de Case IH, que investirá US$ 40 milhões até 2009 em Piracicaba. Berço da indústria sucroalcooleira paulista, Piracicaba aposta no fato de ser, segundo o secretário da Indústria e Comércio local, Luciano Santos Tavares Almeida, "o único lugar no mundo que reúne a cadeia completa do álcool, desde o produtor de cana até a exportação, passando por universidades e centros de pesquisa". Em Piracicaba, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho, o crescimento no nível de emprego no ano é de 6% e nos últimos doze meses chegou a 6,64%, com 5 mil e 5,5 mil vagas formais criadas, respectivamente, na indústria local. Já Sertãozinho, com sete usinas de açúcar e de álcool - como a Usina Santa Elisa - e 500 empresas, 450 delas ligadas ao setor sucroalcooleiro, busca na ampliação do seu parque industrial e na capacitação da mão-de-obra o diferencial para poder suportar a demanda exigida pelo boom do setor no País.