Noble Group investe em joint venture de fertilizantes no Brasil O Noble Group, multinacional com sede em Hong Kong, anunciou hoje a formação de joint venture para atuar na mistura e comercialização de fertilizantes no Brasil, com investimento de R$ 7 milhões. O acordo foi firmado com a brasileira Península, que atua na mistura e comercialização de matérias-primas de fertilizantes para produtores do Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, e com a holding holandesa MAS Trade Holding, que tem participação em companhias envolvidas no fornecimento de matérias-primas de fertilizantes. A expectativa do Noble é ampliar a participação em outras commodities, como açúcar, café e algodão, além do setor de grãos. Está nos planos da companhia ainda a expansão dos negócios para Paraguai, Argentina e Uruguai, de acordo com release divulgado pela empresa. O grupo está entre as maiores empresas mundiais no fornecimento de recursos naturais, como soja e derivados, café, cacau, minério de ferro, alumínio, carvão, créditos de carbono e combustíveis limpos.