Northwest encomenda 36 aviões da Embraer e 36 da Bombardier A companhia aérea norte-americana Northwest Airlines anunciou uma encomenda firme de 36 aviões Embraer 175 e 36 Bombardier CRJ 900. Cada uma das aeronaves acomoda 76 passageiros. O valor das encomendas não foi divulgado e a operadora espera receber as primeiras entregas dos dois modelos no segundo trimestre de 2007. A companhia aérea também recebeu opções para aviões adicionais de 76 lugares das duas empresas, mas não especificou a quantidade dessas opções em seu comunicado. "As encomendas de hoje são exemplos do progresso firme que estamos fazendo em nossa reestruturação, que é focada na redefinição e otimização da frota para melhor atender aos clientes, na criação de uma estrutura de custos competitiva e na reestruturação e recapitalização do balanço patrimonial", disse o presidente e executivo-chefe da companhia, Doug Steenland. Os dois modelos encomendados, segundo a operadora, vão reduzir seus custos operacionais, tanto no que se refere ao consumo de combustível quanto às despesas com manutenção. Sobre o fato de a encomenda ser compartilhada, Neal Cohen, vice-presidente executivo e diretor financeiro da Northwest, disse que a compra dos modelos da Bombardier se sustenta sobre uma relação bem estabelecida e de longo prazo com a fabricante canadense, enquanto a encomenda da Embraer "introduz uma nova linha de produtos de aviação altamente respeitada para os passageiros da Northwest." As informações são da Dow Jones.