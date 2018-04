Nossa Caixa atinge marca de 1 mi de cartões de crédito A Nossa Caixa atingiu neste mês a marca de um milhão de cartões de crédito emitidos com as bandeiras MasterCard e Visa. O banco aproveitará o momento para lançar o Cartão Platinum, destinado aos clientes com renda mensal superior a R$ 8 mil. Também será lançado um programa de recompensas, o ?Nossa Caixa Mais!?. O programa converte em pontos todas as transações de compra e saque. Cada ponto equivale a US$ 1. Os pontos acumulados podem ser trocados por prêmios listados em um catálogo, que inclui desde ingressos para cinema e eletroportáteis até viagens à Disney. ?Até dezembro, o número de cartões deve atingir a marca de 1,3 milhão?, afirmou o diretor de Produtos da Nossa Caixa, Jorge Luiz Ávila, em nota à imprensa. ?A expectativa é de que os gastos dos clientes aumentem 20% em razão do programa de fidelidade e da promoção que se estenderá até o Natal.? A receita líquida gerada pelos cartões de crédito foi de R$ 21 milhões no ano passado. O banco espera que o valor mais que dobre até dezembro, alcançando R$ 49 milhões. As previsões baseiam-se em três fatores: o potencial de expansão do produto entre os 4,9 milhões de clientes do banco; a ampliação da base de correntistas devido à conquista de novos clientes entre os funcionários públicos, que devem abrir conta na Nossa Caixa até 30 de novembro; e a versatilidade do cartão múltiplo - plástico que pode ser usado simultaneamente como débito ou crédito. Esses fatores contribuíram para que a média mensal de emissão de cartões saltasse de 30 mil para 60 mil cartões entre junho e outubro deste ano.