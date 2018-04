Nossa Caixa financiará moradia da CDHU para servidor A Nossa Caixa anunciou hoje parceria com o governo paulista, por meio da Companhia do Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), em um projeto-piloto de crédito imobiliário para servidores públicos estaduais. O banco será o agente financeiro do Programa Habitacional de Integração (PHAI), lançado pelo governador de São Paulo, José Serra. A linha de financiamento terá juros de 6% ao ano para o tomador. A diferença será subsidiada pela CDHU, no valor estimado de R$ 10 mil por unidade, segundo o secretário estadual de Gestão Pública, Sidney Beraldo. O empréstimo tem prazo de até 20 anos e pode chegar a 100% do valor do imóvel. As prestações são fixas e com desconto em folha de pagamento. A Nossa Caixa será a responsável pela gestão dos recursos e da carteira de financiamentos do programa. Beraldo afirmou que o governo já entrou em contatos com prefeituras de outros municípios do Estado para realizar novas parcerias. O presidente da Nossa Caixa, Milton Luiz de Melo Santos, assegurou que a operação "atende a todos os princípios da boa técnica bancária". "E, é importante frisar, tem a rentabilidade garantida pela equalização das taxas por parte do governo estadual." Sacomã O primeiro conjunto residencial atendido pelo programa fica no Sacomã, bairro da zona sul de São Paulo, com 384 unidades. O valor do imóvel é de R$ 55 mil e a prestação mensal do empréstimo deve ficar em R$ 400,00. Os financiamentos se destinam aos servidores estaduais da ativa, que de preferência trabalham na região e possuam renda máxima de até dez salários mínimos, segundo Serra.