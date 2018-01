Nossa Caixa lança crédito imobiliário com parcelas fixas A Nossa Caixa passa a oferecer a partir de hoje financiamento imobiliário com taxa de juros pré-fixada. O novo plano de prestações fixas permite ao comprador planejar o pagamento do imóvel ao longo de todo o contrato e, assim, melhor controlar seu orçamento doméstico. Para funcionários públicos, as taxas de juros são menores e o financiamento pode chegar a 100% do valor do imóvel. As taxas de juros anuais são definidas em função do prazo de financiamento contratado, segundo informações da assessoria de imprensa da Nossa Caixa. Empréstimos de até 10 anos têm taxa anual de 11,5% ao ano; 12,5% para contratos de até 15 anos e 13,23% para financiamentos de até 20 anos. Para os demais clientes, os prazos são os mesmos. As taxas de juros anuais são de 12,5% (até 10 anos); 13,5% (até 15 anos) e 14,2315% (até 20 anos). Para estes clientes, a parcela máxima de financiamento é de até 80% para imóveis avaliados em até R$ 150 mil e de 70% para imóveis acima desse valor. Os planos tradicionais disponíveis com prestações e saldo devedor corrigidos pela taxa referencial (TR) com base na remuneração básica dos depósitos de poupança abrangem contratos vinculados ao Sistema Financeiro Habitacional (SFH) e Taxa de Mercado. Na modalidade taxa de mercado, o prazo de financiamento foi alongado de 15 para 20 anos e a taxa de juros recuou de 15% para 12% ao ano. Foram mantidas as demais faixas de taxa de juros. Nas 36 prestações iniciais, imóveis de R$ 40 mil pagam juros anuais de 7%; para imóveis de até R$ 100 mil, os juros são de 8%; e imóveis com valor até R$ 150 mil pagam 10% ao ano. A partir da 37ª prestação, os juros passam a ser de 12% ao ano. Financiamentos de imóveis com valor acima de R$ 150 mil têm juros de 12% ao ano desde o início do contrato. Para imóveis de até R$ 100 mil, o financiamento é de até 90% do valor do imóvel e pode ser feito pelo prazo de até 20 anos.