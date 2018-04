Nossa Caixa nega rumores sobre venda do banco ao BB A Nossa Caixa negou hoje, por intermédio da assessoria de imprensa, rumores sobre uma possível venda da instituição para o Banco do Brasil (BB). A notícia foi publicada na edição desta semana da revista Veja. De acordo com a Nossa Caixa, a instituição continua com a posição de fortalecer as atividades após a compra da folha de pagamento dos servidores públicos estaduais paulistas, por R$ 2,084 bilhões.