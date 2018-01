Nossa Caixa pagará R$ 2 bi pela folha estadual por 5 anos A Nossa Caixa fechou contrato para prestação de serviços relacionados à folha de pagamento dos servidores do Estado de São Paulo. A instituição financeira pagará R$ 2,084 bilhões do governo, à vista, montante proposto pela Fazenda do Estado e que, segundo o banco, "apresenta coerência em relação a valores praticados em transações similares recentes". O acordo prevê exclusividade, tem prazo de 60 meses (cinco anos) e contempla, aproximadamente, 1,1 milhão de servidores públicos estaduais, cujo montante mensal de crédito é de cerca de R$ 2 bilhões.