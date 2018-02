Nossa Caixa pode vender mais 20% do capital na Bolsa 18:33 NOSSA CAIXA PODE CHEGAR A TER 49% DO CAPITAL NO MERCADO C/NOVA OFERTA A Nossa Caixa pode vender mais 20% do capital no mercado, se a oferta de ações anunciada ontem for bem sucedida. Atualmente, 29% da instituição está em circulação na Bovespa. Com essa nova tranche, o free float pode atingir 49%, exatamente o limite estabelecido pela Assembléia Legislativa. Dessa forma, o governo de São Paulo mantém o controle do banco, mas vende a participação máxima possível.