Nova Casa Natura está prevista para 2007 no Brasil A Natura pretende abrir mais uma Casa Natura, a exemplo da inaugurada neste ano pela companhia em Campinas (SP). De acordo com o gerente de relações com investidores da empresa, Helmut Bossert, a Natura ainda não fez uma avaliação sobre a operação da loja, onde os produtos são expostos, mas não estão à venda no local. "É um experimento. Vamos analisar como as consultoras e consumidores reagiram. Os dados são que as pessoas gostaram", afirmou. A loja em Campinas, aberta no início de setembro, foi baseada em modelo de uma unidade instalada no México, considerada um sucesso pela empresa. Na França, foi implantada uma loja, onde há venda direta para o consumidor. "Paris é um mercado diferenciado, sofisticado e concorrido. Não vamos reprisar esse modelo em outros países", disse. De acordo com o gerente, a companhia ainda não decidiu se realizará a comercialização de produtos na Casa Natura brasileira. Segundo Helmut, caso isso seja feito, a venda será realizada por meio de consultoras.