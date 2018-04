Nova cerveja Sol focará público jovem A Femsa Brasil apresentou na manhã de hoje à imprensa a campanha publicitária da nova cerveja que está colocando no mercado, a Sol. O produto foi desenvolvido e testado no País nos últimos 7 meses visando atender ao paladar do brasileiro. O objetivo da companhia foi criar uma opção de consumo para o público jovem, até agora não atendido por nenhuma de suas marcas, e encontrar um espaço no segmento de maior consumo no Brasil, denominado "mainstream". A Sol é a primeira medida de impacto da divisão de cerveja da mexicana Femsa no Brasil desde que comprou a Kaiser, em janeiro deste ano, para tentar reverter a participação no mercado. Todas as marcas da antiga cervejaria possuem hoje pouco menos que 8%. A escolha do nome, entre diversos cogitados, também vislumbrou a capacidade de penetração. O publicitário Eduardo Fischer, da Fischer América, que assina a campanha, enfatizou que é o primeiro lançamento de uma nova marca de cerveja no segmento pielsen dos últimos 15 anos. O que houve até agora foi o resgate de marcas antigas ou reposicionamento das existentes. Para ele, o produto tem potencial de chegar à liderança em vendas em quatro ou cinco anos. Segundo o diretor de Marketing, Riccardo Morici, a Sol não competirá com a Kaiser, pois disputará outro segmento de mercado. "Não queremos perder a Kaiser para a Sol", afirmou, alegando que a primeira "continuará sendo uma das grandes marcas do portfólio". A produção da nova bebida será nas oito fábricas da companhia no País e estará disponível em chope, long neck, lata e garrafa de 600 ml. A empresa não revelou os valores desembolsados no desenvolvimento do produto nem na campanha, mas, de acordo com Morici, foram montantes muito superiores ao que a Kaiser já investiu em publicidade no Brasil. A campanha começa a ser veiculada na noite de hoje e os produtos estarão nos pontos-de-venda a partir desta semana. O executivo enfatizou que a distribuição será massiva, apoiada na força do sistema Coca-Cola. A empresa pensa não apenas em brigar com as líderes nacionais de vendas - Skol, Brahma, Antarctica - como também com marcas que lideram em diversas regiões. "A Sol vai abrir a porta para as outras cervejas da companhia."