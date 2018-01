Nova empresa da Petrobras entra no leilão de energia O diretor financeiro da Petrobras, Almir Barbassa, disse hoje que é intenção da estatal tentar incluir a usina térmica Macaé Merchant no próximo leilão de energia. A térmica, que está descontratada, foi comprada da El Paso, em acordo anunciado hoje. Segundo Barbassa, a estratégia da Petrobras é obter contrato para todas as suas térmicas. "Já temos a maior parte delas com contrato", lembrou. Segundo ele, a negociação com a El Paso, foi "o que de melhor poderia acontecer para a Petrobras". Barbassa disse que a estatal havia depositado em juízo cerca de US$ 500 milhões relativos ao pagamento de encargos de capacidade, já que no contrato inicial estava previsto que arcaria com a energia a ser adquirida, mesmo que ela não fosse gerada. Esse montante será devolvido à estatal. O diretor afirmou, entretanto, que a devolução do montante não deverá ter efeito sobre o balanço financeiro da empresa, já que não foi provisionado como perda.