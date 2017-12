Nova Selic de março é assunto do dia São Paulo, 8 de março - O mercado financeiro doméstico espera aguarda com grande expectativa a nova taxa Selic de março, que deve sair depois do encerramento dos negócios por aqui. Copom/Selic - O Copom divulga após o fechamento dos mercados a nova taxa básica de juros da economia (Selic) de março. FGV/IPC-S - A FGV divulga, às 8h30, o IPC-S da primeira quadrissemana de março. EUA/Fed - O presidente do Federal Reserve Bank de St. Louis (banco central norte-americano, unidade de St. Louis), William Poole, discursa, às 11 horas, durante evento da Associação Regional de Comércio e Crescimento, em Saint Louis. EUA/Petróleo - O Departamento de Energia dos Estados Unidos e American Petroleum Institute (API) divulgam, às 12h30, suas estimativas sobre o nível dos estoques de petróleo e derivados no país. EUA/Fed - O presidente do Federal Reserve Bank (banco central dos Estados Unidos), Ben Bernanke, fala, ás 14 horas, durante a convenção anual da Independent Community Bankers of América, em Las Vegas. Viena/Opep - Integrantes da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) se reúnem em Viena para rever a política de produção do grupo.