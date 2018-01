Nova taxa de juro americana será definida hoje São Paulo, 29 de junho - As especulações nos mercados financeiros podem terminar hoje, assim que for definida a nova taxa de juros americana, atualmente em 5% ao ano. A dúvida dos investidores é sobre o tamanho do aperto monetário, se será de 0,25 ponto porcentual ou 0,5 ponto em cada encontro. O mercado espera ainda que o comunicado pós-reunião do Fed ajude a dissipar essa incerteza. No Brasil, o Banco Central (BC) vai divulgar a meta inflacionária para 2008 (que deve ser mantida em 4,5%) e a provável ratificação para 2007, atualmente fixada em 4,5%, com dois pontos porcentuais para baixo ou para cima. EUA/Fed - O Comitê de Mercado Aberto do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) divulga, às 15h15, a nova taxa de juros americana. Atualmente o juro nos EUA está em 5% ao ano. BC/CMN - O Conselho Monetário Nacional (CMN) se reúne para definir a meta de inflação de 2008 e ratificar a de 2007. No encontro também será decidida a taxa de juros de longo (TJLP) para os próximos três meses. FGV/IGP-M - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga, às 8 horas, o Índice de Preços de Mercado (IGP-M) de junho. Em maio, o indicador registrou variação de 0,38%. EUA/Consumo - O Departamento do Comércio dos Estados Unidos divulga, às 9h30, o índice de preços dos gastos com consumo, o chamado PCE do primeiro trimestre. EUA/Trabalho - O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulga, às 9h30, o número de pedidos de auxílio-desemprego feitos na semana até último dia 24. EUA/PIB - O Departamento do Comércio dos Estados Unidos divulga, às 9h30, o Produto Interno Bruto (PIB) final do primeiro trimestre. EUA/Empresas - O Departamento do Comércio dos Estados Unidos divulga, às 9h30, o indicador revisado de lucros das empresas no primeiro trimestre. EUA/Gás - O Departamento de Energia dos Estados Unidos divulga, às 11h30, o nível dos estoques norte-americanos de gás natural na semana até o último dia 23. EUA/Indústria/Kansas - O Federal Reserve (Fed, o Banco Central dos Estados Unidos) da unidade de Kansas divulga, ao meio-dia, seu índice de atividade regional de junho. EUA/Fed/oferta monetária - Federal Reserve (Fed, o Banco Central dos Estados Unidos) divulga, às 17h30, os dados da oferta monetária na semana até o último dia 24. IBGE/FBCF - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga, às 9h30, o volume e os valores correntes do Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre de 2006. Analistas consultados pela Agência Estado prevê que a taxa da Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) supere os 20% do PIB no período em análise.