Nova usina garantirá fatia do Vallourec em petróleo O crescimento da demanda mundial por tubos sem costura pelo setor de petróleo e gás foi uma das principais razões para que o grupo francês Vallourec firmasse parceria com o japonês Sumitomo Metals para a construção de uma nova usina no Brasil, destinada à produção desses equipamentos para exportação. O investimento total no projeto foi orçado em US$ 1,6 bilhão, sendo que o Vallourec terá uma participação de 55% na joint venture. A maior parte dos recursos, cerca de 50% do total, será aplicada ao longo de 2008. Hoje, durante a assinatura do protocolo de intenções para a implantação da fábrica com o governo mineiro, o presidente diretor-geral do grupo francês, Pierre Verluca, informou que a demanda mundial pelo produto chega a um volume de 27 milhões de toneladas por ano, sendo que a participação da Vallourec neste mercado não ultrapassa 11%. Por conta do crescimento da demanda, segundo ele, a estratégia foi desenvolver produtos com alto valor agregado. A usina será destinada à fabricação de tubos petrolíferos OCTG (Oil Country Tubular Goods), que conta com tratamento térmico e linhas de rosqueamento. A capacidade da siderúrgica será de 1 milhão de toneladas de aço por ano, que deverão ser transformados em 600 mil toneladas de tubos, divididos igualmente entre os sócios. A produção será destinada à exportação, principalmente para América do Norte, África e Oriente Médio. O restante do volume produzido de aço bruto será destinado exclusivamente às outras empresas de tubos do grupo Vallourec, o que reduzirá a necessidade de compras externas da matéria-prima. A escolha do município de Jeceaba, na região central de Minas, foi motivada pela proximidade com a mina de Pau Branco, jazida de minério de ferro do grupo localizada no município de Brumadinho, responsável pela extração, beneficiamento e comercialização de 3,3 milhões de toneladas de minério de ferro por ano. Além disso, a nova usina ficará próxima à Ferrovia do Aço, o que permitirá o transporte da produção até o porto de Sepetiba (RJ). Hoje, o presidente do Conselho de Administração da V&M do Brasil (uma das empresas do grupo no país), Marco Antônio Castello Branco, informou que as obras civis do Distrito Industrial de Jeceaba deverão ser iniciadas nos próximos 60 dias. A expectativa da empresa é de que os primeiros testes da usina possam ser realizados no final de 2009, para início da produção em 2010. A exemplo da Usina do Barreiro, a nova unidade também terá co-geração de energia, a partir do aproveitamento dos gases do alto-forno. As perspectivas são de uma geração de 30 MegaWatts (MW), que atenderão parte da demanda total por energia da planta, de 150 MW. A Vallourec também firmou um acordo com a Companhia de Gás de Minas Gerais (Gasmig), para fornecimento de 10 milhões de metros cúbicos mensais de gás natural para a usina. A possibilidade de redução das exportações de gás da Bolívia para o Brasil não chega a inquietar os executivos. "Não estamos preocupados com o fornecimento de gás, que será em volume bem modesto", afirmou Castello Branco.