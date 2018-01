Nova York e petróleo derrubam Bolsas asiáticas A Bolsa da Coréia do Sul fechou com o índice Kospi em baixa de 27,35 pontos, ou 2,06%, aos 1.297,43 pontos, abaixo do suporte psicológico de 1.300 pontos. O índice do mercado secundário de ações de tecnologia, o Kosdaq, sofreu a maior queda diária em mais de quatro anos, de 9,6%, o que provocou a interrupção dos negócios por 20 minutos durante o pregão, pela primeira vez na história. As perdas em Wall Street na sexta-feira prolongaram a realização de lucros e provocaram vendas stop loss, disseram participantes do mercado. A Bolsa de Taiwan fechou com o índice Weighted em baixa de 104,66 pontos, ou 1,61%, aos 6.381,97 pontos, liderada por ações de tecnologia, em meio aos declínios em Wall Street e às preocupações com a elevação dos preços do petróleo. Na China, o índice Shangai Composto fechou em alta de 0,04%, enquanto o Shenzen Composto subiu 0,17%. O mercado consolidou depois de ter subido por quatro pregões consecutivos. As blue chips foram prejudicadas por realização de lucros. A Bolsa de Hong Kong fechou com o índice Hang Seng em baixa de 197,31 pontos, ou 1,26%, aos 15.464,77 pontos. Além de Wall Street, prejudicou o mercado a expectativa de que a taxa de juros poderá subir novamente. A autoridade monetária local disse que o juro poderá atingir o topo no primeiro semestre deste ano, por causa da elevação dos preços do petróleo. O alerta prejudicou ações de bancos e do setor imobiliário. A Bolsa de Jacarta fechou com o índice JSX Composto em baixa de 22,76 pontos, ou 1,86%, aos 1.200,12 pontos. Em Kuala Lumpur, na Malásia, o índice Composto cedeu 2,90 pontos, ou 0,32%, para 902,51 pontos. A Bolsa de Manila fechou com o índice PSE em baixa de 8,74 pontos, ou 0,41%, para 2.099,51 pontos. Em Cingapura, o índice Straits Times terminou em baixa de 23,94 pontos, ou 1,00%, aos 2.364,97 pontos.