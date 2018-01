Novas opções na Bovespa A Bovespa recebe nesta quarta-feira duas novas empresas: as ações da operadora de TV a cabo Vivax estréiam no Nível 2 e as da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) no Novo Mercado. O preço de venda da Copasa, anunciado ontem em R$ 23,50 por papel, surpreendeu especialistas. A demanda, que levou a companhia a estabelecer um teto para os pedidos de reserva, também chamou a atenção. No caso da Vivax, a oferta também surpreendeu boa parte do mercado. Os papéis saíram a R$ 24,50. O simples andamento das operações influenciou o mercado, ao provocar aumento de negócios e de liquidez nos papéis das concorrentes Sabesp (no caso da Copasa) e Net (para a Vivax). Houve a avaliação que, diante da sugestão de preços para as duas novatas, os valores das empresas tradicionais no mercado estavam baixos. Participantes do mercado não descartam, no entanto, que o desempenho dos papéis após a estréia possam repetir o caso UOL. Após a oferta da UOL, os coordenadores espalharam que a demanda teria sido de 18 vezes. O papel foi lançado a R$ 18, acima do teto sugerido, de R$ 16,50. Um mês depois, os coordenadores da emissão soltaram relatórios distintos sobre o papel. O líder Merrill Lynch aconselhou a venda, com preço-alvo de R$ 16,10. O parceiro Pactual recomendou compra, com preço-alvo de R$ 26. Além das estreantes, o mercado também convive com a situação curiosa de ter de escolher entre ofertas de ações de duas concorrentes: Rossi Residencial, já conhecida do mercado, e Gafisa, que faz uma espécie de reestréia. No caso de Rossi, o período de reserva para as ações termina na próxima sexta-feira e as ações deverão ser negociadas na Bolsa a partir do dia 15. A faixa de preço sugerida pela empresa foi de R$ 19 a R$ 23. Já a líder de mercado Gafisa aceitará solicitações até 15 de fevereiro para estrear na Bolsa dia 17. Aqui o intervalo é entre R$ 15 e R$ 18,50. Copasa Conforme analistas, o fato de a companhia ter agendado o início da distribuição pública de ações para o mesmo dia que a da Vivax, mais a falta de regulação para o setor de saneamento e o tamanho da empresa - pequeno se comparado ao da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) - jogaram contra a oferta, mas não impediram a colocação dos papéis pelo valor máximo sugerido. "Nossa avaliação indicava que estava caro. Não esperava que saísse no teto", afirma o especialista Oswaldo Telles, do BankBoston. Ontem pela manhã, a companhia anunciou que a oferta pública totalizou R$ 723,076 milhões e que serão distribuídas aos compradores 30,769 milhões de ações ordinárias, com exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas. A companhia concedeu ao coordenador líder da operação, Unibanco, opção para subscrição de lote suplementar de até 3,846 milhões de ações (15% do lote inicial). Para os pedidos de reserva, a companhia estipulou valor de corte de R$ 3.971,50, uma vez que a procura foi superior ao ofertado ao varejo. Vivax Para analistas, o sucesso da oferta da Vivax pode ser atribuído a dois fatores: a captação não era muito elevada - a estimativa inicial era de obtenção de R$ 350 milhões - e o rumor de que haveria interesse do controlador de vender a companhia no futuro. Por se tratar de uma empresa do nível 2 de governança corporativa da Bovespa, há tag along assegurado inclusive para os preferencialistas. Essa perspectiva abriu o apetite daqueles que estavam na dúvida sobre o investimento - embora muitos especialistas acreditassem que se tratava de comentário lançado justamente para ampliar a procura pelos papéis. Inicialmente, havia desânimo com a empresa por se tratar da mesma história da Net, companhia cinco vezes maior que a Vivax em base de assinantes. Além disso, causava incômodo a oferta secundária casada com uma captação em debêntures para pagamento de mútuo. O entendimento era que o controlador estaria desinteressado do negócio e, por isso, utilizando-se duplamente dos recursos de mercado - dívida e ações - para reduzir sua exposição na Vivax. Apesar de todos os comentários negativos enfatizados ao longo da semana passada, o resultado da oferta surpreendeu. Havia entre os especialistas quase uma torcida para que a operação fosse mais morna. Isso porque até mesmo os agentes da praça paulista estão incomodados com o sucesso de praticamente todos os lançamentos de ações. Segundo os especialistas, seria bom deixar claro que, para alcançar os objetivos, uma companhia precisa mostrar comprometimento com os acionistas e boas perspectivas de fundamentos.