Novo contrato da Embraer prevê opção de compra de 36 aeronaves A Embraer informa que o negócio fechado hoje com a Northwest Airlines, que encomendou 36 jatos EMBRAER 175, prevê a opção de compra para mais 36 aeronaves do mesmo modelo e direitos de compra de outras 100. A opção de compra envolve valores financeiros e garante ao comprador um lugar na fila para novas aquisições. Já o direito de compra não envolve desembolsos, trata-se, apenas, de um contrato de fidelidade. Os jatos serão operados pela Compass Airlines, subsidiária da Northwest, e irão voar nas cores da Northwest Link. O início das entregas está previsto para o segundo trimestre de 2007. O valor do contrato não foi divulgado. A compra dos aviões da Embraer faz parte do plano de renovação da frota da Northwest.