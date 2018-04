Novo fundo do Santander devolve metade da taxa a quem mantiver recursos O Santander Banespa lança um novo fundo de investimento que se propõe a resolver uma complexa relação: obter maior rentabilidade a partir de um produto com perfil de risco mais conservador. A principal característica da carteira, chamada de "Recompensa Renda Fixa", é a cobrança de uma taxa de saída para os investidores que sacarem os recursos antes do prazo de dois anos. Metade do valor dessa taxa será reinvestida no próprio fundo, o que amplia o retorno para quem mantiver a aplicação, afirmou o diretor-executivo da instituição, Márcio Appel. A taxa, de 3,2% ao ano na época da aplicação, é decrescente de acordo com o tempo em que o cliente permanece no fundo, até chegar a zero após o segundo ano, afirmou. O produto cobra ainda taxa de administração de 0,8% ao ano. "Não haverá penalidade para quem precisar sair antes. O efeito para o investidor é equivalente ao de um portfólio com cobrança de 4% no início e de 2,4% após o primeiro ano, até atingir 0,8% depois do segundo ano", comparou. Appel observou que o giro de investidores em fundos de varejo é alto, mas com o incentivo para a permanência ele prevê uma saída bem menor de recursos no Recompensa Renda Fixa. "De qualquer maneira, o ganho adicional da taxa de saída dos investidores que sacarem recursos deve levar o fundo a ter uma das melhores relações risco x retorno da categoria." Com aplicação mínima de R$ 50 mil e liquidez diária, o produto é destinado aos clientes do segmento de alta renda do Santander, mas a instituição não descarta lançar uma carteira semelhante para pequenos investidores, segundo o vice-presidente de Wealth Management do banco, Edvaldo Morata. Questionado sobre a motivação do banco em abrir uma carteira conservadora no momento em que a indústria caminha para oferecer produtos de perfil de risco mais sofisticado, o executivo disse que a demanda por alternativas de investimento mais seguras deve permanecer alta. Em vez de explorar a relação entre risco e retorno, ele explicou que o fundo busca condicionar um maior ganho ao tempo de investimento. "Queremos dar uma resposta ao investidor que está preocupado com a queda na rentabilidade de sua aplicação, mas não está disposto a correr mais riscos", afirmou. O período de aplicação do Recompensa Renda Fixa vai desta segunda-feira a 1º de junho. Morata não revelou a expectativa de captação do produto.