Novo leilão do BC vende US$ 757,5 milhões

No segundo leilão desta quarta-feira, 31, o Banco Central vendeu 15,3 mil dos 30 mil contratos de swap cambial com vencimento em 03/02/2014, o equivalente a US$ 757,5 milhões. O swap cambial é uma operação que equivale à venda de dólares no mercado futuro. A taxa nominal foi de 1,9492% e a linear de 1,907%. O PU mínimo foi de 99,024100. O BC já anunciou um terceiro leilão de swap cambial, de 15 mil contratos para 3/2/2014, cujo resultado está previsto para ser anunciado após às 12 horas.

Mais cedo, o BC vendeu todo o lote de 30 mil contratos de swap cambial com vencimento em 02/01/2014, o equivalente a US$ 1,490 bilhão. O anúncio do primeiro leilão foi feito após a moeda americana bater a máxima de R$ 2,3020 (+0,92%).