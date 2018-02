Novo presidente da Telecom Italia diz que mantém planos O novo presidente da Telecom Italia (TI), Guido Rossi, afirmou em comunicado que manterá a estratégia da companhia. No início desta semana, a TI informou que separaria os negócios de telefonia fixa dos de telefonia móvel, criando duas novas empresas. Marco Tronchetti Provera, que renunciou ao cargo de presidente, continua sendo o maior acionista da Telecom Italia. Já Rossi é um famoso advogado, que recentemente investigou escândalo na liga italiana de futebol. A TI também nomeou Carlos Buora como vice-presidente e confirmou Riccardo Ruggiero no posto de diretor-financeiro. A situação de Provera complicou-se após um comunicado do primeiro-ministro italiano, Romano Prodi. Inicialmente, ele se disse "desconcertado" com o plano de cisão, do qual não teria sido informado. Depois, no comunicado, o primeiro-ministro italiano revelou detalhes de encontros privados que teve com Provera. No comunicado, Prodi disse que recebeu a garantia, do agora ex-presidente da TI, de que o controle da companhia permaneceria em mãos italianas. Além disso, o premiê revelou a intenção da TI de vender a TIM Brasil, avaliada ente 7 bilhões e 9 bilhões de euros, para reforçar sua posição financeira. Com informações da Dow Jones.